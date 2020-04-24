Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Коронавирус в Украине: ситуация с заражением по областям

2020-04-24 12:41 237

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев заражения китайским коронавирусом нового типа. Таким образом количество инфицированных составляет 7647. 601 пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19 вылечился, 193 человека умерли.

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Ситуация с заражением коронавирусом по областям:

Винницкая область — 370 случаев;

Волынская область — 203 случая;

Днепропетровская область — 195 случаев;

Донецкая область — 24 случая;

Житомирская область — 309 случаев;

Закарпатская область — 260 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 684 случая;

Кировоградская область — 283 случая;

г. Киев — 1122 случая;

Киевская область — 505 случаев;

Львовская область — 298 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Николаевская область — 103 случая;

Одесская область — 169 случаев;

Полтавская область — 161 случай;

Ровенская область — 437 случаев;

Сумская область — 90 случаев;

Тернопольская область — 532 случая;

Харьковская область — 118 случаев;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 65 случаев;

Черновицкая область — 1199 случаев;

Черкасская область — 234 случая;

Черниговская область — 19 случаев.

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