ПОЛНЫЙ СПИСОК Коронавирус в Украине: ситуация с заражением по областям
2020-04-24 12:41 237
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев заражения китайским коронавирусом нового типа. Таким образом количество инфицированных составляет 7647. 601 пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19 вылечился, 193 человека умерли.
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Ситуация с заражением коронавирусом по областям:
- Винницкая область — 370 случаев;
- Волынская область — 203 случая;
- Днепропетровская область — 195 случаев;
- Донецкая область — 24 случая;
- Житомирская область — 309 случаев;
- Закарпатская область — 260 случаев;
- Запорожская область — 163 случая;
- Ивано-Франковская область — 684 случая;
- Кировоградская область — 283 случая;
- г. Киев — 1122 случая;
- Киевская область — 505 случаев;
- Львовская область — 298 случаев;
- Луганская область — 27 случаев;
- Николаевская область — 103 случая;
- Одесская область — 169 случаев;
- Полтавская область — 161 случай;
- Ровенская область — 437 случаев;
- Сумская область — 90 случаев;
- Тернопольская область — 532 случая;
- Харьковская область — 118 случаев;
- Херсонская область — 77 случаев;
- Хмельницкая область — 65 случаев;
- Черновицкая область — 1199 случаев;
- Черкасская область — 234 случая;
- Черниговская область — 19 случаев.
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