Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Коронавирус в Украине: ситуация с заражением по областям

2020-04-24 12:41 237
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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев заражения китайским коронавирусом нового типа. Таким образом количество инфицированных составляет 7647.  601 пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19 вылечился, 193 человека умерли.

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Ситуация с заражением коронавирусом по областям:

  • Винницкая область — 370 случаев;
  • Волынская область — 203 случая;
  • Днепропетровская область — 195 случаев; 
  • Донецкая область — 24 случая;
  • Житомирская область — 309 случаев;
  • Закарпатская область — 260 случаев;
  • Запорожская область — 163 случая;
  • Ивано-Франковская область — 684 случая;
  • Кировоградская область — 283 случая;
  • г. Киев — 1122 случая;
  • Киевская область — 505 случаев;
  • Львовская область — 298 случаев; 
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Николаевская область — 103 случая;
  • Одесская область — 169 случаев;
  • Полтавская область — 161 случай;
  • Ровенская область — 437 случаев;
  • Сумская область — 90 случаев;
  • Тернопольская область — 532 случая;
  • Харьковская область — 118 случаев;
  • Херсонская область — 77 случаев;
  • Хмельницкая область — 65 случаев;
  • Черновицкая область — 1199 случаев;
  • Черкасская область — 234 случая;
  • Черниговская область — 19 случаев.

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Коронавирус

ПОЛНЫЙ СПИСОК Коронавирус в Украине: ситуация с заражением по областям 2020-04-24 12:41 237
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