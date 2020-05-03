Коронавирус В Минздраве объяснили, почему употребление алкоголя не спасет от COVID-19

2020-05-03 15:00 234
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Употребление алкоголя не снижает риск заболеть острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным новым коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение заболевания COVID-19", - отмечают в ЦОЗ.

В Центре напоминают, что "безопасной дозы алкоголя не существует", употребление алкоголя вредно для сердечно-сосудистой системы, вызывает гипертонию и увеличивает риски инсультов и онкозаболеваний. Неумеренное потребление алкогольных напитков вызывает цирроз печени, гепатит, панкреатит.

"В Украине более 70% людей, умерших от осложнений, вызванных COVID-19, имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых случаях - сочетание этих болезней. Пока нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - физическое дистанцирование и ежедневная гигиена", - подчеркивают в ЦОЗ.

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