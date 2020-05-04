Коронавирус Инфекционист рекомендует не сбивать температуру при COVID-19

2020-05-04 20:30 246

Людям с коронавирусным заболеванием COVID-19 рекомендуется не сбивать температуру тела, при её наличии. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

“Мы с вами выздоравливаем только благодаря действию антител, это наша защита”, — сказала Голубовская.

Она объяснила, что в то время, когда в организме развивается инфекционный процесс, первые 5-7 дней с вирусом ведут борьбу клетки, которые неспецифическим образом блокируют возбудителя. Благодаря таким неспецифическим факторам защиты с одной стороны происходит небольшая локализация инфекции, с другой — клетки “исследуют” вирус-возбудитель, после чего в борьбу вступают клетки иммунитета, которые занимаются выработкой антител. Это уже строго специфический процесс, направленный только против данного конкретного возбудителя.

“До этого организм борется неспецифическими методами, и температура тела — это один из способов борьбы с возбудителем. По этому её нельзя снижать. Тем более при этом заболевании (COVID-19). Когда больные длительно лихорадят, я всем советую не сбивать температуру тела, которую как правило, в отличии даже от гриппа и других респираторных заболеваний, они её сравнительно хорошо переносят, без страшной ломоты, за редким исключением... То есть, если нет других показаний для снижения температуры тела — человек после инсульта или органическое поражение головного мозга и так далее”, — добавила инфекционист.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться коронавирусом