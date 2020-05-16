Коронавирус Ученые в Германии: Коронавирус атакует не только легкие

2020-05-16 12:30 330

Специалисты гамбургской клиники UKE нашли частицы вируса SARS-CoV-2 в почках, сердце, печени и головном мозге. Это может объяснить широкий спектр симптомов COVID-19, считают ученые.

Коронавирус SARS-CoV-2, попав в организм человека, атакует не только легкие, но и другие органы. Такие данные содержатся в исследовании гамбургской университетской клиники в Эппендорфе (UKE), опубликованном в четверг, 14 мая.

Микробиологи и судмедэксперты проанализировали результаты вскрытий 27 человек, умерших от последствий заболевания COVID-19. Наибольшая концентрация вирусных частиц обнаружена в дыхательной системе. Кроме того, следы SARS-CoV-2 зафиксированы в почках, сердце, печени, головном мозге и крови. Таким образом, специалистам следует принимать во внимание возможное поражение других органов при лечении пациентов с коронавирусом, подчеркнул руководитель исследования, профессор Тобиас Хубер (Tobias Huber).

По мнению ученых, наличие вируса в нескольких органах может объяснить широкий спектр симптомов, появляющихся при инфицировании. В частности, результаты объясняют крайне высокую частоту почечной недостаточности у пациентов с COVID-19, считают исследователи. В свете полученных данных эксперты рекомендуют проводить анализ мочи в самом начале болезни. UKE в сотрудничестве с другими немецкими клиниками намерена провести дальнейшие исследования с целью выяснить, могут ли изменения этой биологической жидкости считаться ранним сигналом предупреждения о тяжелом протекании заболевания.

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