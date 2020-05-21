Коронавирус Кого не пустят на ВНО и как будет проходить тестирование: важное пояснение

2020-05-21 19:30 195

Внешнее независимое оценивание в условиях карантина будет проводиться по особым правилам: выпускников будут привозить к пунктам оценивания, а на входе – у всех мерять температуру.

Об этом рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в интервью "Лига.net".

По ее словам, и выпускников и инструкторов будут впускать в пункт оценивания при температуре до отметки в 37.2. При 37.3 пускать не будут.

"Таких выпускников отправят на дополнительную сессию, а инструкторов заменят… Украинский центр оценивания качества образования при расчете учел ситуацию, что могут быть случаи, когда у инструкторов может быть повышение температуры. Поэтому каждый пункт тестирования будет иметь резервных инструкторов", – заявила Мандзий.

Максимальное количество выпускников на пункт тестирования – 400 человек. Для каждого пункта должен быть разработан предварительный график подвоза школьников, чтобы не было скоплений людей.

На входе в пункт должны выдавать маску, затем проводить выпускников к аудиториям по определенным указателям. Двери должны быть уже открыты, чтобы не пришлось браться за ручку, аудитории – проветрены, а столы – продезинфицированы. Согласно постановлению главного санитарного врача, все время сдачи ВНО выпускникам придется находится в маске. Схема рассадки также будет особой.

"Схему рассаживания будет делать Украинский центр оценивания качества образования, расстояние между участниками должно быть не менее 1,5 метра", – отметила Мандзий.

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