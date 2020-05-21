Коронавирус Кого не пустят на ВНО и как будет проходить тестирование: важное пояснение

2020-05-21 19:30 195
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Внешнее независимое оценивание в условиях карантина будет проводиться по особым правилам: выпускников будут привозить к пунктам оценивания, а на входе – у всех мерять температуру.

Об этом рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в интервью "Лига.net".

По ее словам, и выпускников и инструкторов будут впускать в пункт оценивания при температуре до отметки в 37.2. При 37.3 пускать не будут.

"Таких выпускников отправят на дополнительную сессию, а инструкторов заменят… Украинский центр оценивания качества образования при расчете учел ситуацию, что могут быть случаи, когда у инструкторов может быть повышение температуры. Поэтому каждый пункт тестирования будет иметь резервных инструкторов", – заявила Мандзий.

Максимальное количество выпускников на пункт тестирования – 400 человек. Для каждого пункта должен быть разработан предварительный график подвоза школьников, чтобы не было скоплений людей.

На входе в пункт должны выдавать маску, затем проводить выпускников к аудиториям по определенным указателям. Двери должны быть уже открыты, чтобы не пришлось браться за ручку, аудитории – проветрены, а столы – продезинфицированы. Согласно постановлению главного санитарного врача, все время сдачи ВНО выпускникам придется находится в маске. Схема рассадки также будет особой.

"Схему рассаживания будет делать Украинский центр оценивания качества образования, расстояние между участниками должно быть не менее 1,5 метра", – отметила Мандзий.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом интересном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Медик негативно отозвался о новой системе тестирования в Украине

2020-05-21 22:00 132

Киеву не разрешат открыть метро 25 мая из-за роста заболеваемости коронавируса - СМИ

2020-05-21 16:30 471

ВНО-2020: названы все даты проведения тестирования по предметам

2020-05-21 08:42 363

В ЦОЗ заявили, что половина областей пока не могут смягчить карантин

2020-05-20 19:30 591

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Медик негативно отозвался о новой системе тестирования в Украине

2020-05-21 22:00 132

Украина полностью снимет ограничения на границе в середине июля — Аваков

2020-05-21 21:30 150

Юрист объяснил, могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки

2020-05-21 21:00 159

Степанов о работе детсадов: Дети должны быть в масках

2020-05-21 20:30 183
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Медик негативно отозвался о новой системе тестирования в Украине 2020-05-21 22:00 132
Украина полностью снимет ограничения на границе в середине июля — Аваков 2020-05-21 21:30 150
Юрист объяснил, могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки 2020-05-21 21:00 159
Степанов о работе детсадов: Дети должны быть в масках 2020-05-21 20:30 183

Лента

22:00 Медик негативно отозвался о новой системе тестирования в Украине
21:30 Украина полностью снимет ограничения на границе в середине июля — Аваков
21:00 Юрист объяснил, могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки
20:30 Степанов о работе детсадов: Дети должны быть в масках
20:00 Наличный доллар подскочил после затяжного снижения
19:30 Кого не пустят на ВНО и как будет проходить тестирование: важное пояснение
19:00 США предложили Украине план по возвращению Донбасса: "Жестко перекрыть"
18:30 Украина сделала заявление по ситуации в Крыму
18:00 В Китае рассказали об особенностях второй вспышки коронавируса в стране
17:30 В Минобразования рассказали о работах школ с сентября