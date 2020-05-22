Коронавирус Кабмин позволил не измерять температуру пассажирам перед входом в метро, но обязал носить маски

2020-05-23 14:00 186

Кабмин не поддержал предложения Министерства здравоохранения возобновить работу киевского метрополитена после карантина с ограничениями численности пассажиров и измерением им температуры. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский в эфире "Украина 24".



По его словам, измерить всем пассажирам температуру при входе в метро нереально. Также невозможно ограничить число пассажиров в метро. Но дежурные по станции будут следить за обязательным ношением масок и перчаток.

"Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: количество протестированных людей, количество свободных мест в больницах - должно быть не менее 50%, и третий показатель - количество больных на 100 тыс. населения. Если не будет превышений и не будет необходимости снова вводить ограничения, то откроются и ТРЦ", - заявил Мондриевский.

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