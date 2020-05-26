Украина В Украине хотят отменить госрегулирование стоимости обязательного автострахования

2020-05-27 14:11 291
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НБУ хочет отменить госрегулирование автогражданки. Об этом заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.

«Перечень обязательных видов (страхования) существенно сократится. В перспективе будет отменено госрегулирование стоимости обязательных видов, например, автогражданки», – сказала первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Она пояснила, что в Украине существует около 40 обязательных видов страхования, которые порождают нерыночную конкуренцию и откровенный демпинг.

«В результате мы получаем проблемы со страховыми выплатами и платежеспособностью компаний», – резюмировала Катерина Рожкова.

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