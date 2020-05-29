Швейцарские секс-работницы смогут приступить к работе с 6 июня, но при определенных условиях. От девушек потребуется во время секса надевать перчатки и использовать коленно-локтевую позу, сообщает Daily Mail.
Также постельное белье следует менять после каждого клиента.
"Услуги с участием двух или более клиентов не будут предлагаться", - говорится в новых правилах для секс-работниц.
Что касается посетителей домов терпимости, то теперь они перестают быть анонимами. Данные клиентов будут заносить в базу и хранить не менее месяца. Это делается на тот случай, чтобы отследить клиента, если проститутки заразятся коронавирусной инфекцией.
Напомним, что в Швейцарии легально заниматься проституцией разрешено с 1942 года.
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