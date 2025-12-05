Політика В Польщі значно зросла кількість українців віком 18-22 років, які подали заявки на отримання захисного статусу

2025-12-05 14:39

З 26 серпня по 10 листопада 49,7 тис. громадян України подали заявки на отримання захисного статусу в Польщі, пов'язаного з номером PESEL - це набагато більше, ніж у попередні місяці, пише Rzeczpospolita.

Статус захисту отримують біженці з України з березня 2022 року. Він втрачається, якщо особа виїжджає з Польщі на строк понад 30 днів. Однак, якщо вона захоче повернутися, вона може знову подати заявку на такий статус.

Цей статус вже подали заявки понад 2 млн українців, станом на 12 листопада кількість осіб, які мають активний статус UKR у Польщі, становила 964,4 тис. осіб.

Зазначається, що лише за два останні місяці частка всіх українських чоловіків у віці 18-65 років, які подали заяви про легалізацію перебування в Польщі, збільшилася з 16,6% до 17,4%, а жінок зменшилася з 48,3% до 47,7%.

Це є наслідком змін у законодавстві України, які дозволили чоловікам віком 18-22 років легально виїжджати з країни.

За даними Головного управління прикордонної служби, з 29 серпня по 24 листопада до Польщі з України в'їхало понад 121 тис. чоловіків віком 18-22 роки, у Польщі залишилося або виїхало до інших країн ЄС близько 62 тис. молодих українців.