Коронавирус "Укрзализныця" не получила разрешения на поездки из пяти областей

2020-06-01 16:30 192
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Всего с 1 июня возобновили поездки 439 пригородных поезда

"Укрзализныця" с 1 июня восстановила железнодорожное сообщение. При этом сразу в пяти областях не предоставили УЗ решение об ослаблении карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

 В частности, по состоянию на 1 июня не были предоставлены решения от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей.

В Хмельницкой области есть разрешение о курсировании лишь на двух направлениях: Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.

Всего с 1 июня "Укрзализныця" восстановила 439 пригородных поезда:

  • "Донецкая железная дорога" - 38 поездов;
  • "Львовская железная дорога" - 30 поездов;
  • "Одесская железная дорога" - 84 поезда;
  • "Южная железная дорога" - 156 поездов;
  • "Приднепровская железная дорога" - 22 поезда;
  • "Юго-западная железная дорога"- 109 поездов.

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