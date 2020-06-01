"Укрзализныця" не получила разрешения на поездки из пяти областей

Всего с 1 июня возобновили поездки 439 пригородных поезда
"Укрзализныця" с 1 июня восстановила железнодорожное сообщение. При этом сразу в пяти областях не предоставили УЗ решение об ослаблении карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности, по состоянию на 1 июня не были предоставлены решения от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей.
В Хмельницкой области есть разрешение о курсировании лишь на двух направлениях: Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.
Всего с 1 июня "Укрзализныця" восстановила 439 пригородных поезда:
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