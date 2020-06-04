Коронавирус Зеленский пообещал заплатить штраф за нарушение карантина

2020-06-04 17:30 252

Президент Владимир Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина, которое выразилось в посещении кафе в Хмельницком. Об этом он заявил в комментарии изданию Украинская правда.

По информации, владельцы кофейни обслужили президента в помещении, учитывая то, что до 5 июня посетителей разрешено размещать только на открытых площадках.

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил. Мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверили", - сказал он.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что президент уже нарушал закон, когда показывал бюллетень во время голосования.

На вопрос СМИ, будет ли оштрафован Зеленский за нарушение карантина, замглавы МВД ответил, что скорее всего, штраф в 17 тыс. грн получит само заведение.

"Мы проанализировали сводки полиции. Обычно в таких случаях административный протокол составляется как раз на владельца заведения", - сказал Геращенко.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии изданию Левый берег выразил мнение, что визит президента в кафе в Хмельницком не был нарушением карантина.

"Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", - сказал Ляшко.

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