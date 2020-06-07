Коронавирус в Украине. Число инфицированных достигло почти 27 тыс.

В Украине, по состоянию на 7 июня, зафиксировано уже 26 999 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 485 новых случаев, 11 человек умерло.
Как сообщили в ЦОЗ, по состоянию на 7 июня, подтверждено 26999 случаев COVID-19, 788 летальных случаев. 12054 лица - выздоровели.
За сутки подтверждено 485 случаев, выздоровели 242 человека и умерло 11.
Лидируют в антирейтинге Черновицкая область - 3639 подтвержденных случаев COVID-19, Киев - 3418 подтвержденных случаев и Львовская область - 2121 подтвержденный случай.
Меньше всего подтвержденных случаев в Луганской области - 54.
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