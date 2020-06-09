Коронавирус В Минздраве назвали области, которые не готовы к смягчению карантина

2020-06-09 18:30 159
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По состоянию на вторник, 9 июня, в Украине семь областей и Киев не готовы к смягчению карантина, поскольку не соответствуют необходимым критериям. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По полученным данным, к ослаблению карантина не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области и Киев. Уровень инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) в регионах превышает допустимые показатели.

Также в Минздраве пояснили. что невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений объясняется и по данным среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения. А также из-за загруженности коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью.

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