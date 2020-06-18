Сегодня исполняется ровно сто дней с того момента, когда в Украине официально объявили национальный карантин. Напомним, произошло это 12 марта 2020 года.
А уже спустя шесть дней, 18 марта страна была полностью изолирована - прекращено авиа и ж/д сообщение, не вышел на маршруты общественный транспорт.
В МОЗ Уверены, что карантин, который позднее был неоднократно продлен и стал адаптивным, позволил нам избежать тотального заражения и массовых смертей, как это наблюдается в США, Бразилии, РФ и других странах.
Тем не менее, короанвирус все еще не отступил. Сейчас, когда карантинные меры ослаблены, он снова набирает обороты. Уже третий день к ряду в стране обновляется суточный рекорд по заражениям.
Число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки возросло до 829 по сравнению с 758 за предыдущие.
По данным СНБО с начала пандемии в Украине заболели 34 063 человек. Это почти в десять маз превышает максимальную нагрузку на медицинскю систему страны.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.
Наибольшее количество зараженных сегодня в Черновицкой области - 4135, в Киеве - 4084, во Львовской области - 3398 случаев.
В МОЗ уже допускают, что в отдельных областях и городах карантинные меры придется ощутимо усились.
Сотый день карантина - что реально происходит в областях Украины:
*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.
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