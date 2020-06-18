Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК 100 дней карантина в Украине: число зараженных в 10 раз больше, чем могут принять больницы

2020-06-18 11:14 324

Сегодня исполняется ровно сто дней с того момента, когда в Украине официально объявили национальный карантин. Напомним, произошло это 12 марта 2020 года.

А уже спустя шесть дней, 18 марта страна была полностью изолирована - прекращено авиа и ж/д сообщение, не вышел на маршруты общественный транспорт.

В МОЗ Уверены, что карантин, который позднее был неоднократно продлен и стал адаптивным, позволил нам избежать тотального заражения и массовых смертей, как это наблюдается в США, Бразилии, РФ и других странах.

Тем не менее, короанвирус все еще не отступил. Сейчас, когда карантинные меры ослаблены, он снова набирает обороты. Уже третий день к ряду в стране обновляется суточный рекорд по заражениям.

Число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки возросло до 829 по сравнению с 758 за предыдущие.

По данным СНБО с начала пандемии в Украине заболели 34 063 человек. Это почти в десять маз превышает максимальную нагрузку на медицинскю систему страны.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.

Наибольшее количество зараженных сегодня в Черновицкой области - 4135, в Киеве - 4084, во Львовской области - 3398 случаев.

В МОЗ уже допускают, что в отдельных областях и городах карантинные меры придется ощутимо усились.

Сотый день карантина - что реально происходит в областях Украины:

Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)

Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)

Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели) *

Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)

Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)

Киев - 4084 (1286 выздоровели)

Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)

Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)

Луганская обл. - 68 (42 выздоровели) *

Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)

Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)

Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)

Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)

Ровенская обл. - 2572 (1379 выздоровели)

Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)

Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)

Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)

Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)

Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели)

*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.

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