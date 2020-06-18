Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК 100 дней карантина в Украине: число зараженных в 10 раз больше, чем могут принять больницы

2020-06-18 11:14 324
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня исполняется ровно сто дней с того момента, когда в Украине официально объявили национальный карантин. Напомним, произошло это 12 марта 2020 года.

А уже спустя шесть дней, 18 марта страна была полностью изолирована - прекращено авиа и ж/д сообщение, не вышел на маршруты общественный транспорт.

В МОЗ Уверены, что карантин, который позднее был неоднократно продлен и стал адаптивным, позволил нам избежать тотального заражения и массовых смертей, как это наблюдается в США, Бразилии, РФ и других странах.

Тем не менее, короанвирус все еще не отступил. Сейчас, когда карантинные меры ослаблены, он снова набирает обороты. Уже третий день к ряду в стране обновляется суточный рекорд по заражениям.

Число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки возросло до 829 по сравнению с 758 за предыдущие.

По данным СНБО с начала пандемии в Украине заболели 34 063 человек. Это почти в десять маз превышает максимальную нагрузку на медицинскю систему страны.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.

Наибольшее количество зараженных сегодня в Черновицкой области - 4135, в Киеве - 4084, во Львовской области - 3398 случаев.

В МОЗ уже допускают, что в отдельных областях и городах карантинные меры придется ощутимо усились.

Сотый день карантина  -  что реально происходит в областях Украины:

  • Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)
  • Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)*
  • Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)
  • Киев - 4084 (1286 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)
  • Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)*
  • Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2572 (1379 выздоровели)
  • Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели)

*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Wizz Air возобновил рейсы из Киева. Открыты Греция, Германия, Дания, Эстония и Венгрия

2020-06-18 15:14 126

В Украине снова побили рекорд по заражению covid за сутки

2020-06-18 13:10 219

КАРТА Жара, дожди и грозы - точный прогноз погоды на 18 июня

2020-06-18 12:15 303

Генсек НАТО заявил, что Украина близка в стандартам Альянса как никогда

2020-06-18 09:40 285

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Всего за месяц заболеваемость COVID в Украине выросла на 80%

2020-06-18 15:47 75

В Украине снова побили рекорд по заражению covid за сутки

2020-06-18 13:10 219

ПОЛНЫЙ СПИСОК 100 дней карантина в Украине: число зараженных в 10 раз больше, чем могут принять больницы

2020-06-18 11:14 324

В МОЗ заговорили о повторном усилении карантинных ограничений в Украине

2020-06-18 09:12 336
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Всего за месяц заболеваемость COVID в Украине выросла на 80% 2020-06-18 15:47 75
В Украине снова побили рекорд по заражению covid за сутки 2020-06-18 13:10 219
ПОЛНЫЙ СПИСОК 100 дней карантина в Украине: число зараженных в 10 раз больше, чем могут принять больницы 2020-06-18 11:14 324
В МОЗ заговорили о повторном усилении карантинных ограничений в Украине 2020-06-18 09:12 336

Лента

видео 16:05 Суд над Порошенко: онлайн трансляция избрания меры пресечения
15:47 Всего за месяц заболеваемость COVID в Украине выросла на 80%
15:14 Wizz Air возобновил рейсы из Киева. Открыты Греция, Германия, Дания, Эстония и Венгрия
14:46 Нацслужба здоровья подала в полицию жалобы на вымогательство в больницах
14:15 В Украине отменили обязательную аттестацию школьников в 2020 году
13:42 Рада отказалась выполнить прошение Вакарчука о лишении его депутатского мандата
13:10 В Украине снова побили рекорд по заражению covid за сутки
12:41 В Иране назвали одно условие для передачи Украине черных ящиков сбитого боинга МАУ
КАРТА 12:15 Жара, дожди и грозы - точный прогноз погоды на 18 июня
11:43 Точный курс валют на сегодня - что происходит с долларом и евро