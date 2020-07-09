Детали Интересы Фирташа превыше всего: Почему Бойко включил антироссийскую риторику

2020-07-09 16:40 252

Нардеп Юрий Бойко поставил на кон политическую карьеру ради помощи своему куму и бизнес-партнеру Дмитрию Фирташу

На днях на «Интере» вышел сюжет, в котором представитель «газовиков» вдруг озаботился темой минеральных удобрений. Бойко жестко раскритиковал импорт удобрений из России и даже назвал это дикой глупостью. Ну какой, мол, импорт, если есть свое, дороже правда, но свое. И все бы ничего, да вот только это «свое» производит его патрон Фирташ, который со своими удобрениями нанес Украине убытков более чем на два миллиарда гривен («Азот» не платит за электроэнергию, шантажируя город Черкассы химической катастрофой).

А поскольку дела у Фирташа, который сам сейчас скрывается от американского правосудия в Австрии, сейчас идут не очень хорошо, дружественное плечо помощи куму решил подставить Юрий Бойко. Удивительно, но ради личного интереса Бойко вдруг забыл, что он не сам по себе, а представляет партию, забыл, что фермеры как раз не ждут дорогущих удобрений Фирташа, а неоднократно просили Кабмин открыть импорт из других стран, чтобы спасти посевную.

Конечно, не секрет, что украинские политики в большинстве своем не имеют никакой идеологии, а только шкурные интересы (Порошенко вон мило себе беседует с Путиным, хотя на Донбассе гибнут люди), но Бойко сейчас очень рискует поплатиться за свою выходку. Несколько лет назад Россия наложила на представителей «Оппоблока» Ахметова санкции, сделав так называемых «пророссийских» политиков невъездными. Так называемых, потому что на самом деле никакой пророссийскости ахметовское крыло «Оппоблока» не исповедовало, став на службу к президенту Порошенко по указке донецкого олигарха. И сейчас «Оппоблок» потерялся в украинской политике, не имея ни электоральной ниши, ни перспектив на будущее.

Если Россия поставит крест на Бойко, политическая карьера «газовика» тут же закончится, а его рейтинги в 20% за месяц-второй уменьшатся в 10 раз. Потому как политический фундамент Бойко обеспечивает ОПЗЖ. Избиратель в первую очередь ориентируется на идеологию, которую исповедует политсила. И Бойко не локомотив, тянущий партию на своих плечах как, например, Юлия Тимошенко свою «Батькивщину», а лишь один из нескольких руководителей.

Именно поэтому столь опрометчивая антироссийская риторика Бойко опасна для его будущего в украинской политике, и помощь Фирташу может вылезти ему боком. Украинский избиратель не любит политиков, которые откровенно торгуют родиной в угоду личному карману. А Россия не любит политиков-предателей. Такие вот раскаленные клешни.