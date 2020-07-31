Мир Илон Маск заявил, что готов поделиться технологиями Tesla, но за деньги

2020-07-31 20:31 216

Глава американского бренда Tesla Илон Маск рассказал о том, что его компания готова помогать другим маркам технологиями. Правда с небольштой оговоркой, если желающие их получить будут готовы за хорошо заплатить.

Как сообщает Business Insider, Маск отметил, что компания может по лицензии делиться своими электромоторами, аккумуляторами и программным обеспечением. Кроме того, в перечень вошла, в том числе, технология автопилота.

“Мы заинтересованы в скорейшем распространении электротранспорта. Мы хотим ускорить электрификацию, а не крушить конкурентов”, - отметил Маск в своем Twitter.

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