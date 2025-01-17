Мир Китай уже рассматривает возможность передачи TikTok в США под управление Илона Маска

2025-01-17 12:29

Китайские чиновники рассматривают вариант передачи TikTok в США под управление Илона Маска, если компания не сможет избежать запрета приложения. Верховный суд США склоняется к поддержке ограничительного закона, в то время как ByteDance до сих пор борется за сохранение контроля над платформой, сообщает Bloomberg.

Китай стремится оставить TikTok под контролем материнской компании ByteDance Ltd., однако американские законы могут вынудить компанию к радикальным изменениям. Представители правительства Китая изучают возможность передачи TikTok в США под управление Маска.

ByteDance противится законодательному давлению, апеллируя к свободе слова, но китайские чиновники уже обсуждают альтернативные сценарии. Один из них предполагает, что компания Маска X получит контроль над TikTok в США, что может усилить ее позиции на рынке рекламы.

Однако переговоры находятся на ранней стадии, и окончательное решение пока не принято. Продажа может возникнуть перед трудностями из-за экспортных правил Китая, запрещающих передачу алгоритмов искусственного интеллекта.

Напомним, TikTok будет запрещен в США согласно федеральному закону, если ByteDance не продаст приложение американскому владельцу до середины января.

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Пожары в Лос-Анджелесе: число жертв быстро растет, огонь никак не удается остановить 2025-01-14 08:25