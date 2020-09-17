Мир Выжившего после отравления Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

2020-09-17 19:14 135

Отравленного оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом на своей странице в Facebook рассказал профессор американского университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

"Про Алексея Навального теперь еще и такая новость: сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира. Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик", - пишет Ерофеев.

Ученый также рассказал, что среди поддерживающих эту идею есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение.

Инициативу в выдвижении оппозиционера на премию мира начали ученые. Вскоре их могут поддержать государственные деятели или представители международных организаций.

Напомним, Нобелевская премия мира ежегодно присуждается за выдающийся вклад в дело укрепления мира.

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