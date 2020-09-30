Мир хроника событий Опубликовано видео обстрела армянских военных

2020-09-30 17:00 174

Азербайджан продолжает войсковую операцию на территории Нагорного Карабаха. Обнародованы кадры уничтоженных армянских военных.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по группе военных ВС Армении. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Сообщается, что армянские военные попали под плотный огонь азербайджанской армии в зоне боев в Нагорном Карабахе.

Внимание, на видео присутствуют сцены жестокости и военных действий!

Также в соцсетях было опубликовано видео армянских солдат в окопе под обстрелом.

Стоит отметить, что противостоящие стороны постоянно обвиняют друг друга в публикации недостоверных видео.

Ранее, Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео артиллерийских стрельб на линии соприкосновения с Арменией.

Также, армянское военное ведомство опубликовало видео танкового наступления сил Азербайджана в Карабахе.

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