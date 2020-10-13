Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно

2020-10-13 12:44 39

За сутки в нашей стране зафиксировано 5 133 новых случая заражения коронавирусом COVD-19. Как сообщает Минздрав, больше всего больных обнаружили в Харьковской области (439), Киеве (+397), Львовской области (+341), Днепропетровской области (+305), Полтавской области (+285).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 270 587. Также за сутки скончались 107 человек, что близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 122. При этом за сутки выздоровели 2 152 человека. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 116 562.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

  • Винницкая обл - 7726 (+89)
  • Волынская обл - 9955 (+164)
  • Днепропетровская обл - 9272 (+305)
  • Донецкая обл - 5961 (+262)*
  • Житомирская обл - 8661 (+197)
  • Закарпатская обл - 11042 (+107)
  • Запорожская обл - 5762 (+173)
  • Ивано-Франковская обл - 15580 (+201)
  • Кировоградская обл - 1355 (+30)
  • Киев - 28090 (+397)
  • Киевская обл - 11525 (+216)
  • Львовская обл - 23129 (+341)
  • Луганская обл - 1917 (+65)*
  • Николаевская обл - 4867 (+159)
  • Одесская обл - 17047 (+277)
  • Полтавская обл - 4906 (+285)
  • Ровенская обл - 14868 (+172)
  • Сумская обл - 7485 (+205)
  • Тернопольская обл - 16250 (+258)
  • Харьковская обл - 25625 (+439)
  • Херсонская обл - 2024 (+39)
  • Хмельницкая обл - 9230 (+219)
  • Черновицкая обл - 16649 (+161)
  • Черкасская обл - 5849 (+181)
  • Черниговская обл - 5812 (+191)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на сегодня: В Западных областях и на юге ожидаются дожди

2020-10-13 11:10 174

Лечение каждого зараженного COVID-19 обходится в 20 тысяч гривен

2020-10-13 08:39 834

В Украине в пять раз увеличился рост числа заболевших пневмонией

2020-10-13 08:12 273

Ученые спрогнозировали катастрофическое распространение COVID в Украине

2020-10-12 16:30 429

Еще новости в разделе "Коронавирус"

ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно

2020-10-13 12:44 39

Вторая волна: Самый большой город США поделили на сектора и объявили локдаун

2020-10-13 10:38 210

Лечение каждого зараженного COVID-19 обходится в 20 тысяч гривен

2020-10-13 08:39 834

Билл Гейтс дал прогноз, когда закончится пандемия COVID-19

2020-10-12 21:00 489
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно 2020-10-13 12:44 39
Вторая волна: Самый большой город США поделили на сектора и объявили локдаун 2020-10-13 10:38 210
Лечение каждого зараженного COVID-19 обходится в 20 тысяч гривен 2020-10-13 08:39 834
Билл Гейтс дал прогноз, когда закончится пандемия COVID-19 2020-10-12 21:00 489

Лента

ПОЛНЫЙ СПИСОК 12:44 В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно
12:15 Зеленский пытается узнать, что на самом деле люди о думают и нем и его политике
11:42 Нацбанк изменил курсы основных валют - почем сегодня доллар и евро
КАРТА 11:10 Прогноз погоды на сегодня: В Западных областях и на юге ожидаются дожди
10:38 Вторая волна: Самый большой город США поделили на сектора и объявили локдаун
10:14 В Харькове из-за странного тумана не смог приземлиться рейс из Анталии
09:40 На Донбассе резко возросло число провокационных обстрелов
09:11 Загрузка прервана: В работе Instagram произошел масштабный сбой
08:39 Лечение каждого зараженного COVID-19 обходится в 20 тысяч гривен
08:12 В Украине в пять раз увеличился рост числа заболевших пневмонией