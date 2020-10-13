Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно

2020-10-13 12:44 39

За сутки в нашей стране зафиксировано 5 133 новых случая заражения коронавирусом COVD-19. Как сообщает Минздрав, больше всего больных обнаружили в Харьковской области (439), Киеве (+397), Львовской области (+341), Днепропетровской области (+305), Полтавской области (+285).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 270 587. Также за сутки скончались 107 человек, что близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 122. При этом за сутки выздоровели 2 152 человека. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 116 562.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

Винницкая обл - 7726 (+89)

Волынская обл - 9955 (+164)

Днепропетровская обл - 9272 (+305)

Донецкая обл - 5961 (+262) *

Житомирская обл - 8661 (+197)

Закарпатская обл - 11042 (+107)

Запорожская обл - 5762 (+173)

Ивано-Франковская обл - 15580 (+201)

Кировоградская обл - 1355 (+30)

Киев - 28090 (+397)

Киевская обл - 11525 (+216)

Львовская обл - 23129 (+341)

Луганская обл - 1917 (+65) *

Николаевская обл - 4867 (+159)

Одесская обл - 17047 (+277)

Полтавская обл - 4906 (+285)

Ровенская обл - 14868 (+172)

Сумская обл - 7485 (+205)

Тернопольская обл - 16250 (+258)

Харьковская обл - 25625 (+439)

Херсонская обл - 2024 (+39)

Хмельницкая обл - 9230 (+219)

Черновицкая обл - 16649 (+161)

Черкасская обл - 5849 (+181)

Черниговская обл - 5812 (+191)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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