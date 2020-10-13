ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно
2020-10-13 12:44 39
За сутки в нашей стране зафиксировано 5 133 новых случая заражения коронавирусом COVD-19. Как сообщает Минздрав, больше всего больных обнаружили в Харьковской области (439), Киеве (+397), Львовской области (+341), Днепропетровской области (+305), Полтавской области (+285).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 270 587. Также за сутки скончались 107 человек, что близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 122. При этом за сутки выздоровели 2 152 человека. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 116 562.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:
- Винницкая обл - 7726 (+89)
- Волынская обл - 9955 (+164)
- Днепропетровская обл - 9272 (+305)
- Донецкая обл - 5961 (+262)*
- Житомирская обл - 8661 (+197)
- Закарпатская обл - 11042 (+107)
- Запорожская обл - 5762 (+173)
- Ивано-Франковская обл - 15580 (+201)
- Кировоградская обл - 1355 (+30)
- Киев - 28090 (+397)
- Киевская обл - 11525 (+216)
- Львовская обл - 23129 (+341)
- Луганская обл - 1917 (+65)*
- Николаевская обл - 4867 (+159)
- Одесская обл - 17047 (+277)
- Полтавская обл - 4906 (+285)
- Ровенская обл - 14868 (+172)
- Сумская обл - 7485 (+205)
- Тернопольская обл - 16250 (+258)
- Харьковская обл - 25625 (+439)
- Херсонская обл - 2024 (+39)
- Хмельницкая обл - 9230 (+219)
- Черновицкая обл - 16649 (+161)
- Черкасская обл - 5849 (+181)
- Черниговская обл - 5812 (+191)
*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет
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