Мир Полиция Испании ликвидировала крупнейшую группировку восточноевропейской мафии

2020-12-17 15:14 91

Испанские силовики в совместно с Европолом задержали 23 человека, которых подозревают в отмывании крупных сумм, связанных с российскими преступными группировками.

По данным испанской полиции, сеть планировала взять под контроль ключевые секторы экономики Испании и проникнуть в госучреждения, опираясь на помощь юристов, госслужащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.

Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки для проникновения в испанские структуры.

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании.

Полиция называет это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет. Среди преступлений, к которым имеет отношение сеть, в полиции называют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.

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