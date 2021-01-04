Спорт Поветкин назвал единственное условие для боя с Усиком: "Нам придется боксировать..."

2021-01-04 18:30 112

 

Боксер Александр Поветкин высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком

По словам российского супертяжа, украинский боксер силен и ему б не хотелось встретиться с ним на ринге.

"Ему все по зубам, все зависит от него. Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные приятельские отношения", - заявил Поветкин.

Российский боксер подчеркнул, что бой может пройти только в том случае, когда у них больше не будет противников.

"При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну вот останемся мы вдвоем с Усиком, и тогда нам придется боксировать. Но, надеюсь, этого не будет", - пояснил боксер.

Ранее в команде украинского боксёра также выразили уверенность в том, что бой Усик-Поветкин не состоится. Сам Александр в свое время заявлял, что не будет драться с Поветкиным из-за политической составляющей.

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