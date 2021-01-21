Политика Кадровый вопрос: Уволенного сегодня замминистра может заменить Сергей Нижинский, юрист-международник с безупречной репутацией

2021-01-21 13:27 665

После недавнего резонансного скандала с уже бывшим заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым в Кабмине готовятся срочные кадровые ротации. 

Напомним, указанный ТОП-чиновник был сегодня утром уволен с должности решением правительства за неподобающее поведение. Ранее он попался на пьяном вождении, пытался проехать против движения по одностронней магистрали в центре Киева. Был остановлен патрульными, размахивал "корочкой", угрожал копам и устроил потасовку с правоохранителями в стиле чиновников времен Януковича. В Офисе президента проступок Немилостивого назвали неадекватным и полностью поддержали решение Кабмина немедленно выдворить его.

В связи с произошедшим, в Министерстве стратегической политики Украины готовятся срочные кадровые перестановки.

По данным наших источников, в это самое время Кабмином определяются кандидатуры на освободившуюся должность первого заместителя министра.

В ТОП-позициях на вакантную должность значится опытный международник, имеющий не только солидный опыт, но и чистую репутацию - Сергей Нижинский.

Его фамилия, по данным наших источников, звучала в рекомендациях сообщества разведки, Генеральной прокуратуры, Ассоциации прокуроров Украины и даже Госдепартамента США, где Нижинский проходил подготовку.

Политические эксперты также признают, что 37-летний Сергей Нижинский является идеальным кандидатом. Он свободно владеет английским и итальянским языками, имеет солидный опыт работы в международной сфере. Нижинский два года был торговым представителей ГК "Укроборонпром" за рубежом. Отстаивал интересы нашей страны в непростой тендерной схватке с влиятельными китайскими и российскими поставщиками военной и сельскохозяйственной техники.

Во время премьерства Гончарука Нижинский занимался Евроинтерграцией и вопросами социальной политики. Находясь на правительственной работе, получал только позитивные отзывы международного сообщества.

Его назначение может стать большим плюсом для министерства, которому, как и высшим эшелонам украинской власти в целом, сегодня крайне необходимы опытные, прозрачные и не запачканные скандальными историями сотрудники.

Кроме того, назначение кандидатуры Нижинского, благодаря его репутации, навыкам и активности могло бы изменить ситуацию с товарооборотом между странами.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский распорядился активизировать работу с наращиваем товарооборота. Не секрет, что послы зачастую не уделяют должного внимания экономическим вопросам, занимаюсь фактически политическим туризмом. Молодой, эрудированный и опытный международник Нижинский, уверяют эксперты, способен дать именно тот результат, на который рассчитывает как сам Зеленский, так МИД и, что важнее всего, миллионы украинских граждан.

НАША СПРАВКА:

Сергей Нежинский родился 5 января 1984 года в Киеве. Женат. Изучал право в КНУ им. Т.Шевченко, где в 2007 году получил диплом магистра. Выиграл грант на обучение в Госдепартаменте США по подготовке Высшего корпуса элитных служащих мира "NAGTRI" в Вашингтоне. Также учился в Школе публичной администрации в Варшаве, после чего стажировался в Академии лидерства при Стэнфордском университете. Окончил "Школу дипломатического этикета" Галины Науменко. Свободно владеет английским и итальянским языками. Имеет богатый опыт работы на госслужбе. В разное время работал в Госмиграционной службе, Министерстве аграрной политики. Представлял Украину по направлению торговли в Республике Куба. Занимался В Кабмине вопросами Евроинтерграции, Социальной политики и борьбы с коррупцией.

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