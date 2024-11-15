Жизнь Мелания Трамп не будет переезжать в Белый дом на время второго срока Дональда Трампа

2024-11-15 19:31

Супруга президента США Мелания Трамп не будет переезжать в Вашингтон на время второго срока Дональда Трампа.

По данным инсайдеров, она проведет большую часть времени в Нью-Йорке и Палм-Бич, Флорида. Она будет продолжать исполнять обязанности первой леди, но будет оставаться вне Белого дома, особенно для поддержки своего 18-летнего сына Баррона, который учится в Нью-Йорке.

Во время первой каденции Дональда Трампа его семья уже практиковала подобный формат жизни: выходные и праздники Трамп проводил в своих резиденциях во Флориде и Нью-Джерси.

За последние годы Мелания наладила связи во Флориде и имеет круг друзей, поэтому, вероятно, будет продолжать проводить время в Палм-Бич, поддерживая связь с семьей и близкими.