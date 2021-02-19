Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Новый адаптивный карантин в Украине: какие правила, ограничения и запреты начнут действовать с 24 февраля

2021-02-19 08:28

Уже на следующей неделе (с 24 февраля) в Украине начнет действовать новый адаптивный карантин. Продлится он минимум до 30 апреля. Вместо единых ограничений снова вводятся уровни эпидемической опасности с “красной”, “оранжевой”, “желтой” и “зеленой” зонами. О том, какие требования, правила, запреты и ограничения предусмотрены в каждой из "светофорных" зон, читайте ниже.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, разделение на карантинные зоны будет действовать на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было ранее. Для начала, с 24 февраля вся территория Украины будет отнесена к “желтой” зоне, затем начнется уже разделение.

Что предполагают зоны адаптивного карантина:

Зеленая зона

Предусматривает смягчение карантина.

Она будет установлено по всей территории страны при условиях:

  • эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ не менее чем в 13 областях Украины – менее 50%
  • коэффициент обнаружения коронавируса ПЦР-тестированием и по определению антигена – менее 5%

Желтая зона

С 24 февраля вся Украина будет в этой зоне. Большинство ограничений для “желтой” зоны соответствуют текущим в настоящее время, но с некоторыми изменениями:

– количество участников массовых мероприятий – не более 1 человека на 4 кв.м (на открытом воздухе), в помещениях заполненность зала – не более 50%

– разрешено присутствие зрителей на матчах профессиональных спортивных команд – заполненность не более 50%

перевозки пассажиров в общественном транспорте – только по количеству сидячих мест

– режим работы заведений общественного питания – с 07:00 до 24:00 (в другое время – только заказ на вынос)

– размещение посетителей в ресторанах и кафе – не более 4 человек за столом, расстояние между столами – не менее 2 метров

– кинотеатры, театры и другие учреждения культуры могут работать при 50% заполняемости зала

– запрещена работа развлекательных учреждений (дискотек, ночных клубов)

– количество посетителей спортзалов, фитнес-центров, бассейнов – не более 1 человека на 10 кв.м.

– посещение учебных заведений разрешается группами более 20 человек

– учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения

– запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных учреждениях

– запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц

– прекращаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным)

– запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты

– запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски, обязательно наличие документов, – удостоверяющих личность

– запрещено самовольно покидать места самоизоляции

– иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса

Оранжевая зона

“Оранжевый” уровень опасности сигнализирует об ухудшении эпидситуации в регионе. Он устанавливается при соответствии хотя бы одному из следующих условий:

  • превышение эпидпорога заболеваемости гриппом или ОРВИ
  • заполненность стационаров COVID-больными – более 65%
  • уровень тестирования – менее 300 ПЦР-тестов по 7 дней в 100 000 населения
  • число госпитализаций по установленным диагнозом или подозрением COVID 7 дней в 100 000 населения – более 60
  • коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген – более 20%
  • рост числа госпитализированных за 7 суток, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%

Запреты “оранжевой” зоны будут такими же, как в “желтой” зоне, однако вводятся усиленные меры по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Красная зона

Решение об установлении “красного” уровня эпидемической опасности вводится, если в регионе в течение трех суток имеются два или более признаков:

  1. заполненность больниц пациентами с коронавирусом – более 65%
  2. менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 тысяч населения
  3. количество госпитализаций по установленному диагнозу или подозрению COVID 7 дней на 100 тысяч населения – более 60
  4. коэффициент выявления случаев COVID – более 20%
  5. рост числа госпитализированных за неделю – более 50%

Дополнительно к ограничениям “желтой” зоны, в “красной” зоне будет запрещено:

  • проведение всех массовых мероприятий
  • посещение учебных заведений (исключение – детские сады, начальные классы в школах)
  • обслуживание посетителей в кафе, барах, ресторанах
  • работа непродовольственных рынков
  • посещение ТРЦ, непродовольственных магазинов, развлекательных заведений
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры
  • деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов
  • работа учреждений сферы бытового обслуживания

Будут работать:

  1. банки
  2. АЗС
  3. ветеринарные магазины
  4. аптеки
  5. все продовольственные магазины

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