Уже на следующей неделе (с 24 февраля) в Украине начнет действовать новый адаптивный карантин. Продлится он минимум до 30 апреля. Вместо единых ограничений снова вводятся уровни эпидемической опасности с “красной”, “оранжевой”, “желтой” и “зеленой” зонами. О том, какие требования, правила, запреты и ограничения предусмотрены в каждой из "светофорных" зон, читайте ниже.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, разделение на карантинные зоны будет действовать на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было ранее. Для начала, с 24 февраля вся территория Украины будет отнесена к “желтой” зоне, затем начнется уже разделение.
Зеленая зона
Предусматривает смягчение карантина.
Она будет установлено по всей территории страны при условиях:
Желтая зона
С 24 февраля вся Украина будет в этой зоне. Большинство ограничений для “желтой” зоны соответствуют текущим в настоящее время, но с некоторыми изменениями:
– количество участников массовых мероприятий – не более 1 человека на 4 кв.м (на открытом воздухе), в помещениях заполненность зала – не более 50%
– разрешено присутствие зрителей на матчах профессиональных спортивных команд – заполненность не более 50%
перевозки пассажиров в общественном транспорте – только по количеству сидячих мест
– режим работы заведений общественного питания – с 07:00 до 24:00 (в другое время – только заказ на вынос)
– размещение посетителей в ресторанах и кафе – не более 4 человек за столом, расстояние между столами – не менее 2 метров
– кинотеатры, театры и другие учреждения культуры могут работать при 50% заполняемости зала
– запрещена работа развлекательных учреждений (дискотек, ночных клубов)
– количество посетителей спортзалов, фитнес-центров, бассейнов – не более 1 человека на 10 кв.м.
– посещение учебных заведений разрешается группами более 20 человек
– учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения
– запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных учреждениях
– запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц
– прекращаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным)
– запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты
– запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски, обязательно наличие документов, – удостоверяющих личность
– запрещено самовольно покидать места самоизоляции
– иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса
Оранжевая зона
“Оранжевый” уровень опасности сигнализирует об ухудшении эпидситуации в регионе. Он устанавливается при соответствии хотя бы одному из следующих условий:
Запреты “оранжевой” зоны будут такими же, как в “желтой” зоне, однако вводятся усиленные меры по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Местные власти могут вводить дополнительные ограничения.
Красная зона
Решение об установлении “красного” уровня эпидемической опасности вводится, если в регионе в течение трех суток имеются два или более признаков:
Дополнительно к ограничениям “желтой” зоны, в “красной” зоне будет запрещено:
Будут работать:
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