Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Минздрав принял решение сократить "оранжевую" зону адаптивного карантина

2021-03-18 13:02

Сегодня, 18 марта, Министерство здравоохранения сократило "оранжевую" зону карантина. Теперь в нее входят 11 областей и Киев. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

В "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.

Отметим, что еще вчера к "оранжевой" зоне относили г. Киев и 17 областей.

Сегодня из этой зоны выбыли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская.

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".