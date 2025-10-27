Світ У Франції затримали зловмисників, які пограбували знаменитий музей Лувр

2025-10-27 12:35

У Франції правоохоронці затримали двох зловмисників, які здійснили пограбування знаменитого паризького музею Лувр. Про це повідомила газета Le Figaro з посиланням на власні джерела.

Стверджується, що двоє грабіжників були затримані минулого вікенду. Одного з них затримали в аеропорту Руассі, коли він збирався сісти на рейс до Алжиру.

Операція була проведена близько 22 години вечора бригадою по боротьбі з бандитизмом (BRB), відповідальною за розслідування, за підтримки співробітників прикордонної поліції.

Другий зловмисник був затриманий судовою поліцією Парижа в Сен-Дені.

Зараз поліцейські знаходяться переслідують спільників затриманих, яких розраховують спіймати в найближчі години.

