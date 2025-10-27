У Франції затримали зловмисників, які пограбували знаменитий музей Лувр

У Франції правоохоронці затримали двох зловмисників, які здійснили пограбування знаменитого паризького музею Лувр. Про це повідомила газета Le Figaro з посиланням на власні джерела.
Стверджується, що двоє грабіжників були затримані минулого вікенду. Одного з них затримали в аеропорту Руассі, коли він збирався сісти на рейс до Алжиру.
Операція була проведена близько 22 години вечора бригадою по боротьбі з бандитизмом (BRB), відповідальною за розслідування, за підтримки співробітників прикордонної поліції.
Другий зловмисник був затриманий судовою поліцією Парижа в Сен-Дені.
Зараз поліцейські знаходяться переслідують спільників затриманих, яких розраховують спіймати в найближчі години.