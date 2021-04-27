Украина Богослужения онлайн: Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев не посещать храмы на Пасху

2021-04-27 15:21

Глава ПЦУ, Митрополит Епифаний призвал тех, кто находится в группе риска, не посещать храмы на праздники. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова.

Епифаний отметил, что сейчас в Украине сложилась сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19.

"Как церковь, мы призываем всех тех, кто находится в зоне риска, не посещать в это время храмы. Ведь мы имеем возможность приобщиться к богослужениям онлайн.

Поэтому я призываю всех быть бдительными, мудрыми и ответственными в это особое время. Не подвергать других. Если вы не переболели, если находитесь в зоне риска, то лучше в это время воздержаться и участвовать в онлайн-службах", - сказал митрополит.

Также он отметил, что пасхальные корзины будут освящать на улице, если верующие придут на богослужение.