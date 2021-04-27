Украина Богослужения онлайн: Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев не посещать храмы на Пасху

2021-04-27 15:21

Глава ПЦУ, Митрополит Епифаний призвал тех, кто находится в группе риска, не посещать храмы на праздники. Об этом  он сказал в эфире программы Свобода слова.

Епифаний отметил, что сейчас в Украине сложилась сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19.

"Как церковь, мы призываем всех тех, кто находится в зоне риска, не посещать в это время храмы. Ведь мы имеем возможность приобщиться к богослужениям онлайн.

Поэтому я призываю всех быть бдительными, мудрыми и ответственными в это особое время. Не подвергать других. Если вы не переболели, если находитесь в зоне риска, то лучше в это время воздержаться и участвовать в онлайн-службах", - сказал митрополит.

Также он отметил, что пасхальные корзины будут освящать на улице, если верующие придут на богослужение.

subscriber subscriber

Еще по теме

ПОЛНЫЙ СПИСОК Минздрав Украины озвучил ограничения на майские праздники и Пасху в 2021 году

2021-04-27 14:00

Карантин на Пасху: Шмыгаль раскрыл, к чему готовиться украинцам и какие области вышли из "красной" зоны

2021-04-26 17:20

Зеленский заявил, что ТКГ в среду может договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе

2021-04-26 17:00

Карантин на Пасху, Степанов обратился к украинцам: «Если вы не освятите паску…»

2021-04-24 15:00

Еще новости в разделе "Украина"

Богослужения онлайн: Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев не посещать храмы на Пасху

2021-04-27 15:21

В Украине готовят новое повышение тарифов на электроэнергию - кВт/час взлетит до 3 грн

2021-04-27 13:43

Сепаратисты за сутки девять раз накрыли огнем позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский солдат

2021-04-27 11:39

Жесть на Дарнице: в Киеве 16-летний подросток убил ножом родителей и младшего брата

2021-04-27 11:22
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Богослужения онлайн: Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев не посещать храмы на Пасху 2021-04-27 15:21
В Украине готовят новое повышение тарифов на электроэнергию - кВт/час взлетит до 3 грн 2021-04-27 13:43
Сепаратисты за сутки девять раз накрыли огнем позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский солдат 2021-04-27 11:39
Жесть на Дарнице: в Киеве 16-летний подросток убил ножом родителей и младшего брата 2021-04-27 11:22