Мир ТРАГЕДИЯ В Китае мужчина с ножом ворвался в детский сад - пострадало много детей и воспитателей

2021-04-28 13:24

Сегодня мужчина с ножом напал на сотрудников и воспитанников детского сада в китайском городе Бэйлю.

Как сообщает Global Times, мотивы и подробности нападения, а также данные о состоянии пострадавших уточняются.

Нападение произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Мотивы злоумышленника неизвестны. Нападение произошло в 14:00 по местному времени. Двое детей получили серьёзные травмы. На место происшествия прибыла следственная группа. Выясняются все обстоятельства нападения.

В сети появились кадры задержания мужчины полицией. Его ведут по улице, возмущенные люди вокруг кричат. Помимо этого, на видео попало, как полицейские спасают детей, садят их в машины.

По предварительным данным, 16 детей и двое воспитателей получили колото-резаные раны, двое воспитанников находятся в тяжёлом состоянии