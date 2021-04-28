Мир ТРАГЕДИЯ В Китае мужчина с ножом ворвался в детский сад - пострадало много детей и воспитателей

2021-04-28 13:24

Сегодня мужчина с ножом напал на сотрудников и воспитанников детского сада в китайском городе Бэйлю.

Как сообщает Global Times, мотивы и подробности нападения, а также данные о состоянии пострадавших уточняются.

Нападение произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Мотивы злоумышленника неизвестны. Нападение произошло в 14:00 по местному времени. Двое детей получили серьёзные травмы. На место происшествия прибыла следственная группа. Выясняются все обстоятельства нападения.

В сети появились кадры задержания мужчины полицией. Его ведут по улице, возмущенные люди вокруг кричат. Помимо этого, на видео попало, как полицейские спасают детей, садят их в машины.

По предварительным данным, 16 детей и двое воспитателей получили колото-резаные раны, двое воспитанников находятся в тяжёлом состоянии

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Сторожевые корабли США вступили в конфликт с иранским флотом в Персидском заливе 2021-04-28 12:40
Гражданство за деньги: власти Кипра незаконно выдали тысячи "золотых паспортов" 2021-04-28 11:39
фото Сторожевой катер США Hamilton впервые за 13 лет вошел в акваторию Черного моря 2021-04-28 09:40