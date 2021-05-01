Мир видео Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: онлайн-трансляция

2021-05-01 13:15

 

Православные верующие ожидают схождения Благодатного огня в Иерусалиме, которое происходит ежегодно накануне Пасхи в Великую субботу. В этом году эта дата приходится на 1 мая.

Вынесение Благодатного огня из Гроба Господня (Кувуклии) символизирует Воскресение Иисуса Христа.

Благодатный огонь специальными авиарейсами ежегодно доставляют в разные страны, в том числе и Украину.

Православная церковь Украины в этом году должна получить Благодатный огонь на Пасху, но не будет заказывать для этого чартерный самолет.

Участие в пасхальных богослужениях в Украине примут около миллиона верующих. Праздничные службы будут проводить в 14 тыс храмов по всей стране. Священнослужители обещают соблюдать все карантинные рекомендации Минздрава на Пасху. В храмах ограничат количество мест, а освящение пищи будет проходить на улице.

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