Адвокаты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань сообщили, что в ближайшее время намерены подать иск за клевету против Дмитрия Гордона. Поводом для иска стало заявление, которое журналист сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". В связи намерением Порошенко судиться Гордон записал видеоблог, в котором пояснил реальные причины происходящего, а также свое отношение к судовому разбирательству данного дела.
"Добрый вечер, друзья!
До недавнего времени мне казалось, что я чего-то достиг, но я жестоко ошибался. Только сегодня я понял, что жизнь удалась, когда пришла благая весть о том, что пятый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко решил подать на меня в суд.
Что же так возмутило Петра Алексеевича? Петра Алексеевича возмутило то, что в пятницу на "Свободе слова" у Савика Шустера я сказал, что считаю, что руководство Украины и России вступило в преступный сговор.
И все-таки я думаю, что дело не в Мариуполе. Дело в ревности. Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде", а поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только "Говно в шоколаде", вот он и возмутился: как это так? Мол, я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он.
Вызывает также удивление, что интересы Петра Алексеевича Порошенко, который "армія, мова, віра", защищает российский адвокат, уважаемый, кстати, мной, Илья Новиков. То ли в Украине не нашлось хороших юристов, то ли российские ближе?
Я думаю, что было бы правильнее, если бы Петр Алексеевич Порошенко обратился к своему давнему другу и подельнику, замечательному юристу Виктору Владимировичу Медведчуку. Но поскольку Медведчуку, наверное, сейчас не до Порошенко, выбор пал на Илью Новикова.
В любом случае суд с Петром Алексеевичем Порошенко станет захватывающим зрелищем, за которым в онлайн-режиме будут наблюдать миллионы людей во всем мире. Потрясающая история! Подарок, лучше которого придумать трудно.
Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь. Судиться – так судиться. Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю!"
Источник: gordonua.com