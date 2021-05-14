Политика видео Гордон отреагировал на судовой иск за клевету от Порошенко, записав откровенный видеоблог

2021-05-14 15:25

Адвокаты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань сообщили, что в ближайшее время намерены подать иск за клевету против Дмитрия Гордона. Поводом для иска стало заявление, которое журналист сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". В связи намерением Порошенко судиться Гордон записал видеоблог, в котором пояснил реальные причины происходящего, а также свое отношение к судовому разбирательству данного дела.

"Добрый вечер, друзья!

До недавнего времени мне казалось, что я чего-то достиг, но я жестоко ошибался. Только сегодня я понял, что жизнь удалась, когда пришла благая весть о том, что пятый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко решил подать на меня в суд.

Что же так возмутило Петра Алексеевича? Петра Алексеевича возмутило то, что в пятницу на "Свободе слова" у Савика Шустера я сказал, что считаю, что руководство Украины и России вступило в преступный сговор.

И все-таки я думаю, что дело не в Мариуполе. Дело в ревности. Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде", а поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только "Говно в шоколаде", вот он и возмутился: как это так? Мол, я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он.

Вызывает также удивление, что интересы Петра Алексеевича Порошенко, который "армія, мова, віра", защищает российский адвокат, уважаемый, кстати, мной, Илья Новиков. То ли в Украине не нашлось хороших юристов, то ли российские ближе?

Я думаю, что было бы правильнее, если бы Петр Алексеевич Порошенко обратился к своему давнему другу и подельнику, замечательному юристу Виктору Владимировичу Медведчуку. Но поскольку Медведчуку, наверное, сейчас не до Порошенко, выбор пал на Илью Новикова.

В любом случае суд с Петром Алексеевичем Порошенко станет захватывающим зрелищем, за которым в онлайн-режиме будут наблюдать миллионы людей во всем мире. Потрясающая история! Подарок, лучше которого придумать трудно.

Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь. Судиться – так судиться. Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю!"

Источник: gordonua.com