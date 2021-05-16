Украина В Украине летом могут взлететь тарифы на свет: что известно

2021-05-16 11:00

В Украине с 1 июля будут действовать новые условия поставки электроэнергии по условиям спецобязательств (ПСО).

По этой причине стоимость электроэнергии увеличится с 1,68 до 2,5-3 грн за кВт⋅ч и цена будет зависеть от объемов потребления, пишет Главком.

Таким образом, чем выше потребление, тем больше придется платить.

Повышение цен отразится на тех, кто использует от 300 кВт⋅ч тока в месяц. За каждый следующий кВт⋅ч им придется платить по новой цене. Также в правительстве не исключают возможность возвращения льготных тарифов для тех, кто тратит до 100 кВт⋅ч в месяц.

Информацию также прокомментировал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"Я всегда выступал за то, чтобы для тех, кто потребляет больше 500 кВт⋅ч, ввели тариф выше. Если у человека большой дом и много техники, он может платить 2,5 грн. Так сейчас и размышляет Кабинет министров. Они сначала думали об объеме свыше 300 кВт⋅ч, а потом от 500 кВт⋅ч. Такие цены (2,5 грн за кВт⋅ч) планируют установить 1 июля", - отметил он.

Также эксперт предложил ввести четыре разных тарифа: на первые 100 кВт⋅ч в размере 90 коп., от 100 до 500 кВт⋅ч – 1,68 грн, от 500 до 1000 кВт⋅ч – 2,5 грн, и выше 1000 кВт⋅ч – больше 3 грн.