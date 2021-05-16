Украина В Украине летом могут взлететь тарифы на свет: что известно

2021-05-16 11:00

 

В Украине с 1 июля будут действовать новые условия поставки электроэнергии по условиям спецобязательств (ПСО).

По этой причине стоимость электроэнергии увеличится с 1,68 до 2,5-3 грн за кВт⋅ч и цена будет зависеть от объемов потребления, пишет Главком.

Таким образом, чем выше потребление, тем больше придется платить.

Повышение цен отразится на тех, кто использует от 300 кВт⋅ч тока в месяц. За каждый следующий кВт⋅ч им придется платить по новой цене. Также в правительстве не исключают возможность возвращения льготных тарифов для тех, кто тратит до 100 кВт⋅ч в месяц.

Информацию также прокомментировал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"Я всегда выступал за то, чтобы для тех, кто потребляет больше 500 кВт⋅ч, ввели тариф выше. Если у человека большой дом и много техники, он может платить 2,5 грн. Так сейчас и размышляет Кабинет министров. Они сначала думали об объеме свыше 300 кВт⋅ч, а потом от 500 кВт⋅ч. Такие цены (2,5 грн за кВт⋅ч) планируют установить 1 июля", - отметил он.

Также эксперт предложил ввести четыре разных тарифа: на первые 100 кВт⋅ч в размере 90 коп., от 100 до 500 кВт⋅ч – 1,68 грн, от 500 до 1000 кВт⋅ч – 2,5 грн, и выше 1000 кВт⋅ч – больше 3 грн.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина ожидает, что в 2022 году Евросоюз пересмотрит политику соседства

2021-05-16 15:00

Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля, - Минздрав

2021-05-16 13:00

В Украине начинается повторная вакцинация препаратом AstraZeneca: названа дата

2021-05-16 10:00

Кому, за что и на сколько могут урезать пенсию: пояснение ПФУ

2021-05-15 15:00

Еще новости в разделе "Украина"

С украинцев сдерут налог за квартиры, сколько нужно платить и какой грозит штраф: «За каждый квадратный метр…»

2021-05-16 14:00

Более 100 украинцев хотят покинуть Сектор Газа: МИД прорабатывает безопасные маршруты

2021-05-16 12:30

Пенсии повысят, но повезет не всем: в Минсоцполитики назвали счастливчиков, «с 1 июля...»

2021-05-16 11:30

В Украине летом могут взлететь тарифы на свет: что известно

2021-05-16 11:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

С украинцев сдерут налог за квартиры, сколько нужно платить и какой грозит штраф: «За каждый квадратный метр…» 2021-05-16 14:00
Более 100 украинцев хотят покинуть Сектор Газа: МИД прорабатывает безопасные маршруты 2021-05-16 12:30
Пенсии повысят, но повезет не всем: в Минсоцполитики назвали счастливчиков, «с 1 июля...» 2021-05-16 11:30
В Украине летом могут взлететь тарифы на свет: что известно 2021-05-16 11:00