Украина Украинских организаторов Евровидения-2021 обвинили в плагиате

2021-05-19 18:20

 

Сценарист не нашла своего имени в авторстве

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение 2021". Группа Go_A, которая представляла Украину, вышла в финал с песней SHUM. Однако не все обрадовались успеху украинских музыкантов.

Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов Евровидения-2021 UA: Суспільне в плагиате. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, постановка на песню "Шум" группы Go_A очень напоминает ее режиссерскую идею.

"Представляете, оказывается, мои творческие мысли материализовались настолько, что перенеслись на сцену Евровидения! Это так круто! Ну правда. Вот только мои творческие мысли были изложены в режиссерском тритменте, который я отправила 6 февраля на телеканал Суспільне мовлення", – отметила Михайлова.

Женщина отметила, что она увидела олицетворение своей идеи на сцене, но не нашла своего имени в авторстве.

"В моем режиссерском тритменте было все: идея и инструменты (способы) ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки и т. п. И вы представляете?! Все совпало!" – возмутилась сценарист.

В качестве доказательства Михайлова предоставила фотографии из своего проекта и скриншоты с выступления группы.

В конце она добавила, что обожает группу GO_A еще с 2015 года. И у нее нет никаких претензий к группе ни по каким пунктам.

Напомним, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Согласно жеребьевке, украинцы с песней SHUM вышли на сцену под номером 15.

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