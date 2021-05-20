Украина Циклон уходит: прогноз погоды до конца недели

2021-05-20 21:40

Синоптик Наталья Диденко заявила о том, что антициклон Vesna постепенно вытесняет циклонические дожди с территории Украины.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Хвиля.

Согласно прогнозу синоптика, 21 мая в большинстве областей осадки маловероятны, лишь местами на западе Украины, а также в Винницкой и Одесской областях могут пройти локальные грозовые дожди. Температура воздуха в пятницу в течение дня + 15 + 21 градус, на востоке Украины + 20 + 24 градуса.

В Киеве 21 мая солнечно, осадки не ожидаются. Ночью около +10 градусов, завтра днем столбики термометра поднимутся до +18, +19 градусов.

Наталья Диденко отметила, что в субботу по всей территории Украины солнечно и сравнительно тепло.

Однако в воскресенье, 23 мая, на Западе, Севере и в центральной части Украины, кроме Днепропетровской области, очередной атмосферный фронт обусловит дожди с грозами и порывистый ветер. На юге и востоке солнечно и тепло + 23 + 29 градусов.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, с 20 мая атмосферный фронт начнет постепенно покидать территорию Украины. При этом дожди задержатся до конца недели, однако они по большей части будут кратковременными. Температура воздуха постепенно начнет расти, и к выходным в страну может вернуться настоящая жара. Следующая неделя в Украине ожидается теплой, осадков будет минимум. Календарное лето страна встретит уже с вполне комфортной температурой воздуха.