Мир КАРТА В Сеть попали переговоры диспетчеров с экипажем посаженного в Беларуси Ryanair

2021-05-24 14:00

Сообщение о "минировании" самолета Ryanair якобы поступило электронным письмом. Об этом белорусский авиадиспетчер заявил во время переговоров с экипажем самолета Ryanair, который накануне принудительно посадили в Минске. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Радио Свобода.

Так, о бомбе на борту сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности аэропорта, после чего самолету было приказано лететь в Минск, хотя аэропорт Вильнюса был гораздо ближе.

Издание публикует переговоры диспетчера с пилотом:

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила о получении электронного письма.

Также была опубликована карта с маршрутом полета, на которой видно, что самолет был вынужден свернуть с курса и полететь в Минск, когда он уже находился рядом с границей с Литвой.