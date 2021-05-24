Мир КАРТА В Сеть попали переговоры диспетчеров с экипажем посаженного в Беларуси Ryanair

2021-05-24 14:00

Сообщение о "минировании" самолета Ryanair якобы поступило электронным письмом. Об этом белорусский авиадиспетчер заявил во время переговоров с экипажем самолета Ryanair, который накануне принудительно посадили в Минске. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Радио Свобода.

Так, о бомбе на борту сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности аэропорта, после чего самолету было приказано лететь в Минск, хотя аэропорт Вильнюса был гораздо ближе.

Издание публикует переговоры диспетчера с пилотом:

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила о получении электронного письма.

Также была опубликована карта с маршрутом полета, на которой видно, что самолет был вынужден свернуть с курса и полететь в Минск, когда он уже находился рядом с границей с Литвой.

 

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2021-05-24 14:00
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Генпрокуратура Польши завела уголовное дело по факту принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске 2021-05-24 15:20
Из-за инцидента с рейсом Ryanair ICAO готовит полный запрет полетов над Беларусью 2021-05-24 15:04
КАРТА В Сеть попали переговоры диспетчеров с экипажем посаженного в Беларуси Ryanair 2021-05-24 14:00