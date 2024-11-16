Политика Зеленский о звонке Шольца путину: Это ящик Пандоры. "Минска-3" не будет

2024-11-16 10:30



После звонка канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Путину 15 ноября могут быть другие разговоры – то, чего нелегитимный российский президент и хочет. Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

По словам президента, Шольц говорил ему, что собирается позвонить Путину.

"Звонок Олафа, по моему мнению, – это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов. И это именно то, чего Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию. Изоляцию России. И вести переговоры, обычные переговоры, которые ничем не будут завершаться. Так, как он десятилетиями делал", – отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, это "давало возможность России ничего не менять в своей политике".

"Ничего не делать по сути, и как раз это и привело к этой войне. Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет, нам нужен реальный мир", – резюмировал Зеленский.

Контекст

Предыдущий раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре 2022 года. В немецком правительстве отмечали, что перед звонком Путину Шольц предварительно поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделает это еще раз после беседы с Путиным 15 ноября.

Шольц в ходе часового разговора осудил российскую агрессию против Украины и призвал Путина ее прекратить и вывести оккупационные войска с украинской территории, проинформировали на сайте правительства ФРГ. Канцлер также призвал Путина к переговорам с Украиной "с целью достижения справедливого и прочного мира" и подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину в ее обороне от российской агрессии "столько, сколько потребуется".

В Кремле заявили, что Путин и Шольц "подробно и откровенно" обменялись мнениями по ситуации в Украине. Там повторили российские нарративы о том, что полномасштабная российская агрессия якобы "стала прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма" при "игнорировании интересов" РФ в сфере безопасности и "попрании прав русскоязычных жителей". При этом Путин отметил, что страна-агрессор якобы "никогда не отказывалась и по-прежнему открыта" к возобновлению переговоров, а ее предложения "хорошо известны": "должны учитывать интересы РФ в сфере безопасности", исходить из "новых территориальных реалий", а главное – "устранить первопричины конфликта".

По информации СМИ, Зеленский просил Шольца не звонить Путину, так как это только поможет ему, уменьшив изоляцию. В то же время это "не принесет мира, потому что Путин просто будет повторять ложь, которую он говорил годами, создавая видимость того, что он больше не в изоляции", подчеркнул в комментарии Reuters неназванный собеседник в Офисе президента Украины.