Зеленский про "формулу мира": Украина не должна повторить "Минские соглашения"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения в Россию все искали форматы мирных переговоров.
Однако, по его словам, Украина не должна была идти по пути, который предлагала РФ.
"Очень не хотелось идти по карте, которую нам предлагает РФ. Снова встать на те грабли, чтобы были Минские соглашения-2, 3, 5, 10. Поэтому нужно было активизировать свою позицию и забрать в свои руки инициативу – не только на поле боя , но и политическую и дипломатическую", - отметил Зеленский.
Зеленский уверен, что ни одна, даже идеальная, формула мира не поможет повлиять на россиян, необходима заинтересованность представителей всех континентов в украинской формуле мира.