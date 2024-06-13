Политика Зеленский про "формулу мира": Украина не должна повторить "Минские соглашения"

2024-06-13 20:04

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения в Россию все искали форматы мирных переговоров.

Однако, по его словам, Украина не должна была идти по пути, который предлагала РФ.

"Очень не хотелось идти по карте, которую нам предлагает РФ. Снова встать на те грабли, чтобы были Минские соглашения-2, 3, 5, 10. Поэтому нужно было активизировать свою позицию и забрать в свои руки инициативу – не только на поле боя , но и политическую и дипломатическую", - отметил Зеленский.

 Президент также подчеркнул, что для объединения мира против агрессора нельзя быть эгоистами. "Да, война у нас, но если твоя цель всех объединить против агрессии, то ты должен рассчитывать, что эти люди увидят что-нибудь для себя. Все должны найти для себя место в Формуле", - подчеркнул он.

Зеленский уверен, что ни одна, даже идеальная, формула мира не поможет повлиять на россиян, необходима заинтересованность представителей всех континентов в украинской формуле мира.

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