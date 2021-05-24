Украина Специалисты рассказали, кому лучше не употреблять молодой картофель

2021-05-24 19:40

 

Медики рассказали, что некоторым людям лучше отказаться от этого вкусности. Об этом заявила нутрициолог из Британии Мариса Мур.

Как известно, картофель богат на отдельные микроэлементы, особенно витамин С: съеденная с кожурой одна средняя клубень весом в 150 г обеспечивает около половины суточной потребности в витамине С для взрослых (100 мг).

Кроме того, картофель является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор и магний, а еще содержит фолат, пантотеновую кислоту и рибофлавин, пишет vashvkus. Не рекомендуется злоупотреблять картофелем больным с серьезными формами диабета, а также маленьким детям, беременным и кормящим грудью.

По мнению врачей, вред от избытка нитратов в молодом плоде перевесит все его преимущества. В картофеле больше всего нитратов содержится в кожуре, однако поскольку и полезные вещества этих корнеплодов сосредоточены близко к ней, то соскребать ее надо как можно бережнее.

Отмечается, что сократить количество вредных веществ в клубнях молодого картофеля примерно на 20-25% можно, если перед этим вымочить ее в воде (пол часа будет достаточно), однако как оказалось, это блюдо не стоит употреблять слишком часто, чтобы не навредить своему здоровью.

Мариса Мур отметила, что картофель — полезный овощ, в составе которого есть витамины группы В, калий, фосфор, магний и другие ценные микроэлементы. Однако рацион должен быть разнообразным, потому не стоит зацикливаться на одних блюдах с картофелем.

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