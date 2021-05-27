Украина Украинцев старше 40 не хотят брать на работу: почему отказывают

2021-05-27 20:00

Только у 18% работодателей штат состоит в основном из сотрудников старшего возраста. Но предприниматели уверяют, что готовы платить за опыт

Каждый третий работник старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за возраста. Отказ в трудоустройстве представителям старшего поколения чаще всего объясняют:

физическими нагрузками, которые являются частью выполняемой работы – 31%;

более медленным обучением – 19%;

плохим ориентированием в технологиях – 12%;

трудностями с вливанием в коллектив – 10%.

Впрочем, в Украине наметились и положительные тренды к преодолению возрастной дискриминации (эйджизма) на рынке труда. Все больше работодателей готовы нанимать сотрудников старшего поколения и помогать им освоиться на новом месте. К тому же абсолютное большинство работодателей – 94% – утверждает, что уровень зарплаты не зависит от возраста.

К таким выводам пришли аналитики OLX, проведя опрос среди работодателей и соискателей. По их данным, пока только у 18% работодателей штат состоит в основном из сотрудников старше 40 лет.

Однако почти половина работодателей – 47% – сказали, что считают работников пенсионного и предпенсионного возраста такими же хорошими сотрудниками, как и других. Лишь 10% считают их менее эффективными. 6% из тех, кто берет на работу сотрудников старшего возраста, предоставляют им лояльные условия работы – в основном выплачивают бонусы к зарплате и помогают осваивать новые технологии.

"Хотя работодатели заинтересованы в поиске молодых и амбициозных сотрудников, костяк многих профессий, особенно рабочих, составляет старшее поколение. Возможно, они требуют немного больше времени или практики для освоения новых технологий. Но за свой трудовой стаж они прошли не через один кризис и имеют, вероятно, самый ценный опыт как для нынешних турбулентных времен. В Украине есть надежда преодолеть возрастную дискриминацию: уже сейчас часть работодателей декларируют открытость к старшим сотрудникам и готовность помогать им на новом рабочем месте", — отметила руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина.

К слову, игнорирование проблемы возрастной дискриминации может иметь негативное влияние как на экономику, так и на социально-демографическую ситуацию в стране. По оценкам экспертов, во всем мире около 6,33 млн случаев депрессии могут быть вызваны эйджизмом, причем в менее развитых странах такие случаи в 6 раз чаще. А глобальные экономические потери от депрессивных и тревожных расстройств оцениваются ВОЗ в триллион долларов ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Украине официально почти 400 тысяч безработных. И каждый второй – старше 45 лет. Эксперты по трудоустройству рекомендуют: если отказывают в работе из-за возраста, следует жаловаться в госслужбы по вопросам труда.