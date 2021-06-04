Украина Укрзализныця открыла продажу билетов на сезонные поезда, следующие к морю

2021-06-04 15:44

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на ряд "морских" поездов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Открыта продажа билетов на такие поезда:

  • № 269/270 Лисичанск - Одесса;
  • № 204/190 Кривой Рог, Днепр - Геническ;
  • № 280/279 Жмеринка - Геническ;
  • № 231/232 Ивано-Франковск - Геническ;
  • № 472/471 Днепр - Бердянск;
  • № 552/551 Кривой Рог - Бердянск;
  • № 261/262 Харьков - Бердянск;
  • № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка до Бердянска;
  • № 213/214 Сумы – Одесса.

Напомним, "Укрзализныця" с 10 июня запускает поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск. Кроме этого, "Укрзализныця" продлила курсирование экспрессов № 793/794 и № 796/795 Харьков - Днепр - Харьков до 24 июня.

Также на период летних перевозок "Укрзализныця" открыла рейс и продажа билетов на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.

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