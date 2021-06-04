Укрзализныця открыла продажу билетов на сезонные поезда, следующие к морю

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на ряд "морских" поездов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Открыта продажа билетов на такие поезда:
Напомним, "Укрзализныця" с 10 июня запускает поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск. Кроме этого, "Укрзализныця" продлила курсирование экспрессов № 793/794 и № 796/795 Харьков - Днепр - Харьков до 24 июня.
Также на период летних перевозок "Укрзализныця" открыла рейс и продажа билетов на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.