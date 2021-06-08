Украина Украинских болельщиков не пустят на первый матч сборной Украины на Евро-2020

2021-06-08 17:00

 

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что украинские болельщики не смогут посетить матч 1-го тура группового турнира чемпионата Европы между сборными Украины и Нидерландов.

Слова футбольного чиновника приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС. Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", - сказал Павелко.

Матч Нидерланды - Украина пройдет 13 июня в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена". Также украинцы на групповом турнире проведут два матча в Бухаресте (Румыния). Украина встретится с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на претензии России по поводу формы национальной команды на Евро-2020.

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