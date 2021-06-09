Украина Цены не падают: черешня в Украине намного дороже, чем в Европе

2021-06-09 20:20

 

За один килограмм летних ягод придется выложить довольно большую сумму.

В Украине продолжает поражать цена на черешню. Стоимость бьет все рекорды. За один килограмм летних ягод придется выложить довольно большую сумму.

Как сообщает ТСН, стоимость одного килограмма черешни дороже, чем в Европе, и колеблется от 120 до 200 гривен. В прошлом году ягоды можно было купить дешевле.

По словам аграриев, на цену сильно повлияла непогода. Со временем, говорят, ситуация изменится.

Фермеры сетуют на то, что урожай испортится, если ливни будут продолжать идти на территории Украины. Ягода просто сгниет. Такая же участь может постигнуть и клубнику, сливы, абрикосы.

По словам директора Мелитопольской опытной станции садоводства им. М. Сидоренко Владимира Сенина, сейчас очень сложно выбрать целые ягоды. Из-за такой погоды черешня гниет в течение 5-10 часов.

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