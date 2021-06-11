Спорт Шахтер за 18 миллионов евро покупает в Бенфики бразильского полузащитника Педриньо

2021-06-11 17:29

Донецкий "Шахтер" оформил трансфер бразильского футболиста Педриньо Делмино, сообщает официальный сайт "Бенфики".

23-летний напалающий полузащитник перебрался в Украину за 18 млн евро. Он подпишет пятилетний контракт с донецким клубом. В "Шахтере" ему надо будет пройти медосмотр, после которого и буде подписан договор.

В прошлом сезоне забил 1 гол в Кубке Португалии, в 17 матчах чемпионата не отличился результативными действиями. В целом на его счету 1 забитый матч и 4 ассиста в 31 встрече за команду. Также играл за "Коринтианс" (8 голов и 8 результативных передач в 93 матчах).

Трансфер Педриньо стал вторым по стоимости в истории донецкого клуба. Дороже обошелся только Бернард в 2013-м году. Тогда "горняки" заплатили за него 25 млн евро "Алетико Минейро".