Спорт Мадридський Реал та Манчестер Сіті близькі до великого трансферного обміну

2025-12-08 09:35

Мадридський Реал проявляє інтерес до підписання Родрі з Манчестер Сіті, повідомляє Transfer News Life.

Проте Сіті розглядає лише варіант обміну Родрі на гравця Реала, уникаючи повноцінного продажу. Уточнюється, що "містяни" бажають обміняти володаря Золотого м’яча на Арду Гюлера.

З іншого боку, сливкові не мають наміру розлучатися зі своїм турецьким півзахисником і не зацікавлені в будь-яких переговорах щодо обміну.

Арда Гюлер у цьому сезоні провів 20 матчів за Реал, відзначившись 3 голами та 7 результативними передачами. Родрі в поточному сезоні віддав 1 асист у 12 зустрічах.

Також зазначимо, що захисник Реала готовий піти на зменшення зарплати заради продовження контракту.