Украина В Украине приняли важное решение по контролю самоизоляции

2021-06-16 19:20

Украинцам больше не нужно устанавливать в телефонах приложение “Дий вдома”. Такое решение принял Кабинет министров Украины в связи с переходом страны в “зеленую” зону.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале.

“Приняли решение на Кабмине отключить приложение, пока Украина находится в “зелёной” зоне. Уже с завтрашнего дня никто не будет требовать его установки при прохождении паспортного контроля на границе”, - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что за год “Дий вдома” воспользовались почти миллион человек, и выразил уверенность в том, что приложение спасло сотни жизней.

Также он заметил, что в министерстве понимают, как усовершенствовать проект.