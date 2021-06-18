Украина Тарифы на электричество для населения могут повысить уже на следующей неделе

2021-06-18 21:36

На следующей неделе в Украине представят обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое предусматривает дифференцированные тарифы для населения.

"Мы хотим увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который даст возможность обеспечить социально уязвимую прослойку населения", сообщил сегодня во вроемя доклада в парламенте глава Минэнерго Герман Галущенко.

По словам чиновника, эта стабильность даст возможность для бытовых потребителей запланировать и принять меры по энергосбережению.

Напомним, во время назначения на пост главы Минэнерго Галущенко заявил о возможности снизить тарифы на электроэнергию и газ. Однако, сегодня чиновник полностью иземнил риторику.