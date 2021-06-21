Украина На Украину идет "адская" жара - температура подскочит до +35

2021-06-21 19:00

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

На этой неделе в Украине ожидается до +30 +35 градусов тепла.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Уже 22 июня в большинстве областей ожидается в течение дня + 29 + 33 градуса. Немного свежее будет воздух над южной частью Украины, + 23 + 29 градусов.

По прогнозам синоптика, ближайшей ночью кратковременные грозовые дожди пройдут в Одесской, Николаевской областях, затронут некоторые районы Херсонщины и Крыма. Днем в Украине преимущественно сухо, разве что на Западе, Юге пройдут локальные короткие дожди.

В Киеве 22 июня ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха + 30 + 32 градуса, продолжает Диденко. По ее словам, горячая погода продлится всю неделю в столице, еще и будет жарить сильнее. Станет легче дышать в Киеве 27-го июня, градусы съедут до + 25 + 27.

"Ослабление жары в Украине ожидается в субботу в западных областях, в воскресенье, 27-го июня, еще и в северных, а 28-го июня сильной жары в Украине не будет нигде, ожидается + 25 + 30 градусов", - говорится в сообщении.