Украина В Киеве установлен температурный рекорд - такой жары не было с 1924 года

2021-06-25 15:44

В Киеве установлены новые температурные рекорды. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в пятницу, 25 июня.

По данным наблюдений метеостанции, 24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1° С. Это на 1,6° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

Максимальная температура воздуха после полудня в Киеве поднялась до + 35,5° С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3° С, а для июня в целом на 0,5° С. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

Отмечается, что минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2° С, что на 1,5° С теплее, чем это было в 1964 году.

Напомним, на этой неделе столица Украины вышла на второе место в мире по уровню загрязнения воздуха.

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