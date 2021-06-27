Украина Думали это жара: июль может побить все температурные рекорды

2021-06-27 12:30

Погода в Украине в июле этого года может стать самой жаркой за последние 30 лет.

"Июль в Украине традиционно самый жаркий месяц. В течение последних десятилетий отмечается тенденция к повышению температуры воздуха. По данным мировых прогностических центров, июль 2021 года в Украине может быть довольно жарким, поскольку ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 0,5-1,0 градуса выше, чем в последние 30 лет", - рассказала изданию завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Она также подчеркнула, что речь не идет о сохранении таких показателей на протяжении всего месяца.

"Возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой приносить атмосферные фронты и циклоны. Июль - это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала. Июль-2021 не будет исключением. В течение месяца мы также будем свидетелями довольно интенсивных конвективных явлений", - добавила она.