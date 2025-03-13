Политика Сторонники независимости Гренландии с большим отрывом одержали победу на досрочных выборах

2025-03-13 10:27

Сторонники независимости Гренландии одержали победу на выборах в местный парламент. Явка на выборах составила 70,9%. Об этом сообщает Датское радио.

Наибольшее представительство в 31-местном парламенте, по результатам подсчета 100% голосов, получила партия Демокраатик (Demokraatik, Демократы) – 10 мест. Она придерживается либеральной идеологии и выступает за постепенное обретение независимости. На втором месте расположилась партия Налерак (Naleraq, Стремление), выступающая за более резкий разрыв связей с Данией и независимость острова. Ее будут представлять восемь депутатов.

Социалистическая партия левого направления, стоявшая до выборов в Гренландии, Иннуит атакватигиит (Inuit Ataqatagiit, Объединение эскимосов) потерпела поражение и получила всего семь мест.

Их партнеры из социал-демократической партии Сиумут (Siumut, Вперед) будут представлены в новом составе парламента четырьмя депутатами.

Два места завоевали либерал-консерваторы из партии Атассут (Солидарность).

Хотя Демократы и получили крупнейшее представительство в новом составе парламента Гренландии, у них нет парламентского большинства в 16 мест, поэтому им придется вести коалиционные переговоры.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дональд Трамп в обращении к Конгрессу подтвердил намерения получить Гренландию

2025-03-05 14:39

Гренландия срочно объявила всеобщие выборы на фоне спорных заявлений Трампа

2025-02-06 10:27

Опросы опровергли заявление Трампа о желании населения Гренландии присоединиться к США

2025-01-31 16:44

Трамп заявил, что США в любом случае получат полный контроль над Гренландией

2025-01-27 09:36

Еще новости в разделе "Политика"

Сторонники независимости Гренландии с большим отрывом одержали победу на досрочных выборах

2025-03-13 10:27

В США запустили мобильное приложение для "самодепортации" мигрантов из страны

2025-03-13 09:31

США уже возобновили поставки военной помощи Украине

2025-03-12 16:41

Европейские лидеры оценили реальные шаги по восстановлению доверия между США и Украиной

2025-03-12 14:39
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Сторонники независимости Гренландии с большим отрывом одержали победу на досрочных выборах 2025-03-13 10:27
В США запустили мобильное приложение для "самодепортации" мигрантов из страны 2025-03-13 09:31
США уже возобновили поставки военной помощи Украине 2025-03-12 16:41
Европейские лидеры оценили реальные шаги по восстановлению доверия между США и Украиной 2025-03-12 14:39