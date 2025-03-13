Политика Сторонники независимости Гренландии с большим отрывом одержали победу на досрочных выборах

2025-03-13 10:27

Сторонники независимости Гренландии одержали победу на выборах в местный парламент. Явка на выборах составила 70,9%. Об этом сообщает Датское радио.

Наибольшее представительство в 31-местном парламенте, по результатам подсчета 100% голосов, получила партия Демокраатик (Demokraatik, Демократы) – 10 мест. Она придерживается либеральной идеологии и выступает за постепенное обретение независимости. На втором месте расположилась партия Налерак (Naleraq, Стремление), выступающая за более резкий разрыв связей с Данией и независимость острова. Ее будут представлять восемь депутатов.

Социалистическая партия левого направления, стоявшая до выборов в Гренландии, Иннуит атакватигиит (Inuit Ataqatagiit, Объединение эскимосов) потерпела поражение и получила всего семь мест.

Их партнеры из социал-демократической партии Сиумут (Siumut, Вперед) будут представлены в новом составе парламента четырьмя депутатами.

Два места завоевали либерал-консерваторы из партии Атассут (Солидарность).

Хотя Демократы и получили крупнейшее представительство в новом составе парламента Гренландии, у них нет парламентского большинства в 16 мест, поэтому им придется вести коалиционные переговоры.